Tien familieleden aangehouden op verdenking van witwassen tientallen miljoenen euro's

De Amsterdamse politie heeft tien mannen uit een zelfde familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren. Ook worden ze verdacht van op grote schaal witwassen en van lidmaatschap van een criminele organisatie. Het gaat om tientallen miljoenen euro's in cash en in bitcoins, die vermoedelijk afkomstig zijn uit de internationale drugshandel.

De verdachten werden op dinsdag 12 april aangehouden tijdens een actie op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. De mannen variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar en wonen in Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo.

In totaal werd er tijdens de actie 1,4 miljoen euro cash inbeslaggenomen. Een woning in Zuidoost vormde de 'hoofdvestiging', aldus de politie. Bij de invallen in verschillende woningen werden op meerdere plekken verborgen ruimtes aangetroffen in meubels en auto's. Uit het onderzoek, dat in 2020 werd gestart, blijkt dat boodschappen- en sporttassen vol met cash geld werden verplaatst.

Internationale drugshandel

Het geld dat in beslag is genomen en dat kennelijk werd wit gewassen, is vermoedelijke afkomstig uit de internationale drugshandel. Tijdens het onderzoek werden eerder al vele miljoenen euro's onderschept. Zo werd in Purmerend in september 2020 ingegrepen na een tassen-overdracht en werd vijf miljoen euro cash aangetroffen. In een huis in De Kwakel in juni 2021 werd elf miljoen euro cash en 3.000 kilo cocaïne inbeslaggenomen.

Een deel van de aangehouden verdachten zat tot afgelopen dinsdag in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mochten hebben met hun advocaat. Bij de actie waren 225 mensen van politie, Openbaar Ministerie, Douane, gemeente, RIEC en specialisten van Defensie betrokken.