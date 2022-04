Zorgen om in Amsterdam vermiste Nieuw-Zeelandse Joanna (25)

Een 25-jarige vrouw uit Nieuw-Zeeland wordt sinds woensdag 20 april vermist in Amsterdam. De handtas, portemonnee en telefoon zijn volgens de familie van Joanna Ji teruggevonden, maar de jonge vrouw is spoorloos.

Joanna Ji werd voor het laatst gezien in het Volkshotel aan de Wibautstraat. Ze heeft donker haar en is zo'n 1,61 meter lang. De Amsterdamse politie zegt tegen AT5/NH Amsterdam dat er onderzoek wordt gedaan naar haar vermissing.

Haar familie maakt zich in Nieuw-Zeeland grote zorgen en wil zo snel mogelijk naar Amsterdam komen. "Ze stuurde mijn moeder meestal om de dag een bericht, maar afgelopen week is dat ineens gestopt", vertelt haar zus Maria Ji tegen de NZ Herald. Joanna, een voormalig rechtenstudent aan de Universiteit van Auckland, verbleef sinds december in Amsterdam met een werkvakantievisum.

De zorgen zijn extra groot omdat Joanna een actieve gebruiker is van sociale media. "Maar ze heeft geen contact meer gehad met haar vrienden", aldus Maria. "We zijn zeer bezorgd omdat we geen familie hebben in Amsterdam en Joanna heeft niet veel vrienden waar ze naartoe kan zijn gegaan."

Haar familie heeft inmiddels een crowdfundactie opgezet om de kosten te kunnen betalen om naar Amsterdam te vliegen.