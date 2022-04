Gemeente: Tegenvallende inkomsten en historisch hoge uitgaven in 2021

Hoge kosten en tegenvallende inkomsten: zo vat het Amsterdamse college de financien van 2021 samen. In totaal investeerde Amsterdam ruim 1 miljard euro in de stad. Nog nooit was dat bedrag zo hoog. Tegelijkertijd waren de inkomsten bij de gemeente lager dan normaal.

Het heeft, zo geeft waarnemend wethouder Simone Kukenheim (Financiën) aan, voor een groot deel te maken met de impact van de corona-crisis. De stad investeerde in 2021 veel geld in steunpakketten voor ondernemers en kunst-, cultuur- en sportsector en zag tegelijkertijd dat corona minder geld in het laatje bracht.

Hard geraakt

"Ik ben tevreden dat we ondanks de tegenvallende inkomsten meer dan ooit hebben kunnen investeren in Amsterdam", zegt Kukenheim. "Want juist in een crisis moet je anticyclisch investeren, de stad de crisis uit investeren. Daarnaast hebben we ons zo veel mogelijk ingezet om Amsterdammers en ondernemers te helpen om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen.”

In het jaarverslag is te lezen dat de 'aard' van de Amsterdamse economie - met veel eigen inkomsten - en het wegvallen van die inkomsten, ervoor zorgen dat de stad hard is geraakt. Volgens de schrijvers van het jaarverslag heeft vooral de de culturele en creatieve sector last gehad van de maatregelen die in Nederland en daarbuiten golden.

Gederfde inkomsten

Door corona liep Amsterdam veel inkomsten mis die er zonder de pandemie wel waren geweest: in totaal zo'n 308 miljoen euro. Dat is zo'n 50 miljoen euro meer dan vooraf werd gedacht.

Vooral aan toeristenbelasting werd veel misgelopen. Kwam er in 2019 nog 133,6 miljoen euro via die post binnen; vorig jaar was dat bedrag slechts 42,4 miljoen. De gemeente berekende dat er in 2021 zo'n 154,5 miljoen euro aan toeristenbelasting is misgelopen. Aan parkeergeld werd er 235,8 miljoen euro opgehaald, aan onroerendezaakbelastingen 231,6 miljoen.

Twee andere belangrijke kostenposten die te makken hadden met corona waren de TOZO (220 miljoen) en de GGD 141 miljoen euro.

Onder de streep

Al met al kwam er in 2021 zo'n 80 miljoen euro meer binnen dan er uitgegeven werd. Dat komt voor een belangrijk deel doordat een afwaardering van het AEB (55 miljoen euro) door een overname uiteindelijk toch niet nodig bleek te zijn. Tegelijkertijd nam de externe schuld van de stad met 550 miljoen euro toe naar een totaalbedrag van 6,7 miljard euro.

De financiële opgaven en onzekerheden zijn de komende jaren groot, concludeert het college. Volgens de burgemeester en wethouders wordt Amsterdam fors geraakt door toenemende inflatie en stijgende lonen en kosten. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren naar eigen zeggen veel investeren, terwijl er minder inkomsten zullen zijn.