Studenten HvA maken podcast en doorbreken daarmee taboes

Het thema van de afleveringen mogen de studenten zelf verzinnen, zolang het maar een 'onbesproken' thema is. "Onderwerpen zijn bijvoorbeeld dekolonisatie, bondgenootschap, Islamofobie en LHBTQI+. Wij helpen de studenten bij het onderzoek en het vinden van een gast voor de podcast. Hierdoor worden ze experts in hun eigen thema", legt projectleider Niek uit.

Het seizoen

Studenten die meedoen aan het traject worden in een aantal trainingen klaargestoomd om een volledige podcast voor te bereiden. "Per seizoen doen er ongeveer veertien studenten mee aan het traject. Het leuke is dat we dit seizoen studenten hebben van verschillende opleidingen en zelfs twee studenten van buiten de HvA," vertelt Farah.

Zelf deed Farah vorig seizoen mee aan het traject en dat heeft haar veel geleerd. "Ik ben op onderzoek gegaan naar een deel van mijn identiteit. Daar was ik op dat moment nog niet zoveel mee bezig. Ik heb veel begrippen geleerd over het thema, waardoor ik het naar anderen beter kan verwoorden." Nu mag ze zelf de studenten helpen in hun zoektocht.