Fraaie goals Klaassen en Tadic helpen Ajax langs PEC Zwolle

De beginopstelling van Ajax was anders normaal. In plaats van het traditionele 4-3-3 speelde het 4-4-2 met Sébastien Haller in de spits en Klaassen daarachter. Ze leken nog even te moeten wennen aan de nieuwe formatie, want PEC kreeg binnen 40 seconden een kans. Na een goede voorzet van Thomas van den Belt zat Maarten Stekelenburg mis. Charli Landu kopte vervolgens van dichtbij over. Hier tegenover Ajax alleen enkele speldenprikjes tegenover zetten in de beginfase. Dat gebeurde via Ryan Gravenberch (slap afstandsschot) en Davy Klaassen (voorzet ongelukkig verlengd door Yuta Nakayama).

Uit een diepe pass van Kenneth Taylor brak Dusan Tadic na een halfuur de ban. De Serviër liet de bal stuiteren en volleerde vervolgens keihard de bal achter Kostas Lamprou (oud-keeper van Ajax): 1-0. Daishawn Redan kreeg hierna dé kans om gelijk te maken, nadat Gervane Kastaneer de bal terug kopte. De Amsterdammer schoot ver over. De kansen voor de Zwollenaren bleven op de loer liggen, want Landu kon simpel doorlopen na een nonchalante actie van Jurrien Timber. Ditmaal was de inzet van de aanvaller te zacht. Vlak voor rust drong Ajax aan via Tadic en Mohamed Kudus, maar de stand bleef ongewijzigd.

