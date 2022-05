Buurtbewoners willen zelf buurthuis kopen: "Ik hoop dat De Eester op 1 januari van ons is"

Uit een buurtenquête bleek dat een paar honderd mensen Eester-obligaties willen kopen. Zo'n obligatie kost 250 euro per stuk. "Ik heb naar mijn spaargeld gekeken en dat levert geen bal op. Dan kan ik het net zo goed hierin investeren'', laat Roeland weten. Ook een andere bezoeker laat weten te willen investeren: "De 15e krijg ik mijn salaris plus vakantiegeld, dan ga ik er wel twee kopen."

"In 2020 hebben we de ruimte aangeboden aan de huurder. De Eester had daar destijds niet direct de middelen voor. We hebben daarom aangeboden de verkoop aan een derde partij met drie jaar uit te stellen, zodat het buurthuis de gelegenheid heeft om een koper te vinden of de middelen op een andere manier bijeen te brengen. We hebben er vertrouwen in dat we er samen uitkomen."





De bewoners hopen op 1 oktober het complete bedrag bij elkaar verzameld te hebben en dan over te gaan tot aankoop. "Dan hoop ik dat op 1 januari 2023 de Eester van ons is", zegt De Vries.

In een reactie laat woonstichting Lieven de Key het volgende weten: