Reizigers goedgemutst ondanks lange rijen op Schiphol: "We hebben broodjes mee"

De combinatie van meivakantie en personeelstekorten op Schiphol zorgen ook dit weekend weer voor flinke drukte . Ondanks de wachttijden is de sfeer in de rij goed: veel reizigers zijn vooral enthousiast om aan hun vakantie te beginnen.

Naar verwachting reizen er vandaag zo'n 70.000 mensen via Schiphol. "We hebben flesjes water en broodjes mee!", aldus een vrouw die stond te wachten in de rij naar de douane. Ondanks de lange wachttijden is de sfeer goed, de meeste wachtenden zijn in gedachten al op hun vakantiebestemming.

Bij vertrekhal 2 staan de rijen zelfs buiten op straat. "Eerst hier in de rij in de zon, gelukkig hebben we binnen nog een paar rijen te gaan", zegt een vakantieganger sarcastisch, terwijl ze weer twee stappen in de richting van haar eindbestemming schuifelt.