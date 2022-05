Horeca op Wallen baalt van plotseling einde coronaterrassen: "Zagen we niet aankomen"

Onderdeel van het plan de maatregelen om de drukte op de Wallen tegen te gaan is het intrekken van de vergunningen van de grotere terrassen die tijdens de pandemie werden toegestaan. En dat valt niet lekker bij de horecaondernemers die het al zwaar hebben gehad tijdens corona. Ze vinden het onbehoorlijk dat dit zonder enig overleg tot stand is gekomen.

Dat laten de ondernemers weten in een gemeenschappelijk statement van 5 ondernemersverenigingen in het Oude StadsHart, Vereniging Amsterdam City en Koninklijke Horeca Nederland.

Het eenzijdig projecteren van drukte op ondernemers is onredelijk, schrijven ze. "Helaas kwam daar afgelopen vrijdag nog een hele ladder aan maatregelen bij waarbij de kaders en maatregelen zo extreem zijn gesteld dat de belangen van ondernemers geheel ondergeschikt lijken te zijn aan die van een groep bewoners uit het gebied. De terugkomst van bezoekers lijkt ons nu de das om te doen, niet de incidenten."

De ondernemers zagen deze maatregel niet aankomen. "In de veiligheidsoverleggen werd gesproken over een druk weekend, maar goede sfeer en relatief weinig incidenten. Ondanks dat de achterban nog weinig vertrouwen heeft, vinden de bestuurders van de vijf ondernemersverenigingen in het gebied de handreiking van Halsema op te moeten pakken en ze altijd wil kijken naar goede alternatieven."

Alleen op vrijdag en zaterdag

De komende tijd zeggen de ondernemers te gaan werken aan aan een plan. We zijn verbaasd te vernemen dat Halsema zo weinig kennis heeft van de goede initiatieven die al eerder zijn ingebracht. De ondernemers roepen Halsema op om de beperkingen van de coronaterrassen alleen op drukke vrijdagen en zaterdagen op te leggen.