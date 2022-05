Proef met nieuw zebrapad moet veiligheid vergroten: "Ik denk dat dit wel gaat werken"

Een zebrapad dat op de rijbanen langer is moet ervoor zorgen dat automobilisten sneller stoppen. Het nieuwe zebrapad is weliswaar een proef, maar volgens wethouder van Verkeer Egbert de Vries is de versie met langere balken bewezen effectief. "In Nederland is er nog geen onderzoek naar gedaan, maar in het buitenland wel. Daaruit blijkt dat bij dit nieuwe zebrapad automobilisten eerder vaart minderen en daardoor het zebrapad dus veiliger wordt."

De reacties van wat voorbijrijdende automobilisten zijn hoopgevend. "Het is stukken duidelijker", zo vertelt een chauffeur. "Je ziet hem eerder en dan neem je meteen gas terug. En als er mensen oversteken, heb je meer tijd om te stoppen."

Ook voetgangers zijn positief al merkt een oudere dame op dat je, ook met deze nieuwe versie, moet blijven opletten op een zebrapad. "Ik vind de Nederlandse automobilisten een asocialer worden en geen rekening houden met ons voetgangers." Toch is ze tevreden met het nieuwe zebrapad. "Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Ik vind het een heel goed idee."

Proef

De locatie voor de proef met het nieuwe zebrapad is bewust gekozen. De kruising is een druk verkeerspunt waar ook veel schoolgaande kinderen oversteken. Bovendien was het oude zebrapad voor automobilisten slecht te zien omdat 'ie midden over de brug loopt.

Wethouder De Vries gaat ervan uit dat de pilot een succes wordt. "Het is een relatief goedkope en eenvoudige manier om de verkeersveiligheid te vergroten. En juist bij zebrapaden waar geen verkeerslicht is, kun je deze nieuwe vorm heel goed toepassen." Als er de komende tijd op het zebrapad daadwerkelijk minder ongelukken plaatsvinden, zal 'ie ook op andere plekken in de stad aangebracht worden.

Remweg

Verderop in de stad, op de Willem de Zwijgerlaan, vond er een remwegdemonstratie plaats om het verschil tussen een maximumsnelheid van 30 en 50 kilometer per uur aan te tonen.