80-jarige man opgelicht met babbeltruc: "Hij voelt zich ellendig en schaamt zich"

Even later staat er inderdaad een man bij het slachtoffer voor de deur. Hij gaat naar binnen en maakt daar foto's van het modem. Ook geeft hij aan dat er iets mis is met de bankpas van het slachtoffer. De man neemt daarom de pas mee en geeft aan deze te gaan vernietigen. De volgende ochtend blijkt al snel dat het slachtoffer is opgelicht. Er is namelijk op verschillende locaties met zijn bankpas betaald en zo is er een groot bedrag van zijn rekening afgeschreven.



"Dit slachtoffer voelde zich enorm ellendig en was even tot niets in staat toen hij erachter kwam dat hij was opgelicht", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ook schaamde hij zich flink en we merken dat slachtoffers van oplichting vaker dit soort gevoelens hebben. Maar maak je zoiets mee? Schaam je alsjeblieft niet en kom naar de politie. Herken jij de man op beelden of heb je andere informatie over hem? Neem dan contact met ons op."