Gaat Ten Hag dansen vanavond? "Dat moet je laten gebeuren"

Of hij daarom gaat dansen, wil hij nog niet zeggen. "Dat zijn dingen die je moet laten gebeuren. Want dat is het kenmerk van een feest. Dingen komen spontaan op."

Hij zegt met veel plezier in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben. "Maar je roots verloochen je nooit. Daar ben ik ook trots op. Maar ik voel me hier thuis. Dat zeker."