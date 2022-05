Wie vertrekt en wie blijft? Na kampioenschap Ajax lijkt het een stuk duidelijker

"We nemen een afscheid van een keeper en een rechtsback en we hebben een middenvelder en we hebben een middenvelder met een vertrekwens", bevestigt Ajax-directeur Edwin van der Sar, die het daarmee over bovengenoemde spelers heeft, tegenover De Telegraaf . "Daarnaast misschien nog wel één of twee", vult Trainer Erik ten Hag tegenover Voetbal International aan, "maar dan houd je nog altijd een heel sterke selectie over."

Naast Mazraoui, die transfervrij vertrekt, zijn er meer vaste Ajax-gezichten die we volgend jaar waarschijnlijk niet meer terug gaan zien. Andre Onana, de doelman die een schorsing van een jaar moest uitzitten en vervolgens weigerde zijn aflopende contract te verlengen, vertrekt via de achterdeur. Middenvelder Ryan Gravenberch, waarvan het contract volgend jaar afloopt, lijkt ook deze zomer weg te gaan.

Zijn nieuwe club is inmiddels ook bekend. Dat wordt Bayern München. Op de vraag van ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. of hij hem met de transfer mocht feliciteren, antwoordde Mazraoui bevestigend . "Natuurlijk wil je dat vertellen. We zijn kampioen geworden en dit is het juiste moment om dat te doen."

Een staande ovatie kreeg Noussair Mazraoui toen hij na 55 minuten gewisseld werd. Hoewel een vertrek officieel nooit bekend is gemaakt, is het voor iedereen duidelijk dat de rechtsback, die 12 jaar geleden voor het eerst De Toekomst binnenliep, zijn laatste minuten in de Johan Cruijff Arena gespeeld heeft.

Geen zorgen

Over een mogelijke leegloop maakt scheidend trainer Ten Hag zich duidelijk geen zorgen. Volgens hem heeft de selectie, waarvan hij bijna alle namen begint op te sommen, voldoende kwaliteit om de transfers op te vangen. "Dan nog een buitenspeler erbij. Die wilden we in de winter al, maar dat ging niet door."

En dan is er ook nog Mohammed Ihattaren, het gewezen toptalent dat bij Ajax nog een kans krijgt om zijn belofte in te lossen. "Hij kan echt een schot in de roos worden, als hij mentaal die stabiliteit gaat krijgen", zegt Ten Hag in Voetbal International. "Hij is fit aan het worden, en dan zie je dat het een geweldige voetballer is."

De trainer voorspelt dat er naast Mazraoui, Onana en Gravenberch nog twee of drie spelers zullen vertrekken. "Dat is inderdaad een gemis op sportief vlak, maar dan heb je als club wel honderd miljoen euro binnen, of misschien wel meer."

Hamstra en Huntelaar en Schreuder

Voor het eerst in jaren zal het transferbeleid niet bepaald worden, door Marc Overmars, die in februari plotseling vertrok. De technisch directeur zou in eerste in instantie tijdelijke opvolgers krijgen in oud-spits Klaas-Jan Huntelaar en Gerrit Hamstra. "Maar als je het goed doet, dan blijf je vaak staan", zegt Van der Sar in De Telegraaf. "Ajax is een bedrijf dat mensen kansen geeft. Op het veld gebeurt dat vaak bij talenten. Als die het goed doen, dan mogen ze ook vaak blijven staan."

Dan is het alleen nog de vraag wie bij Ajax de nieuwe trainer wordt. Voetbal International lijkt daar al uit te zijn: vanaf volgend seizoen is dat Alfred Schreuder. De voormalig assistent van Ten Hag is nu trainer van het Belgische Club Brugge, waar hij nog volop meestrijdt om het kampioenschap. Verschillende bronnen zouden aan het voetbalweekblad hebben bevestigd dat een overstap naar Amsterdam al in kannen en kruiken is.