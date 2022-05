Stad NL V De Straten in de Beethovenstraat: “Het is een beetje een reservaat”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we naar de Beethovenstraat in Oud-Zuid.

Een chique winkelstraat met een rijk verleden: de Beethovenstraat. We gaan langs bij fotografe Gaby, die al haar hele leven in Oud-Zuid woont. "Het is een beetje een reservaat." Haar woning hangt vol met foto’s. Speciaal voor deze aflevering mag Kiki een jasje dragen met een bekende foto van Gaby erop. Gaby fotografeert over de hele wereld en haar stijl is vrouwelijk, naakt en sterk.

Opvallend veel literaire werken spelen zich af in de Beethovenstraat. Daar kan Mechteld Jansen ons alles over vertellen, want zij geeft literaire wandelingen door de hele stad. "Er is hier een bepaalde sfeer die zich wel goed leent voor literaire verhalen." Aan de hand van een column van Aaf Brandt Corstius legt zij uit wie de “pinnige, rijke, oude dames” zijn die de straat bevolken. Ook leest zij ons voor uit een boek van Herman Koch over hoe actrice Fien de la Mar aan haar tragische einde is gekomen.

Hetty heeft een bijzonder kunstproject opgezet: Paint a Future. Zij vraagt kinderen die in nare omstandigheden wonen om hun toekomstdroom te schilderen. Zij legt ons uit waarom een kwast als een toverstok is voor deze kinderen. Zo is Silvana’s tekening als vlieger verwerkt in een kunstwerk. Met de opbrengst van dit kunstwerk kon zij haar toekomstdroom realiseren: wonen in een stenen huisje met een waterput.