Martinus uit Noord wordt gek van aanhoudende rioollucht: "Ik moet er bijna van kotsen"

De geur in de gang van het huis van Martinus Dupain uit Noord is doordringend. Problemen met het riool veroorzaken stank en overstromingen in en rondom de woning.

Stadgenoot laat na ons bezoek in een reactie aan AT5/NH Amsterdam weten dat ze in overleg zijn met Martinus. Ze gaan een vervangende woning aanbieden voor dit weekend en maandag zullen de problemen worden aangepakt zodat hij kan terugkeren naar zijn huis.

Hij heeft Stadgenoot naar eigen zeggen taloze keren gebeld. Ook zijn buurman heeft de woningcorporatie meermaals gecontact. De problemen zijn alleen nog niet verholpen. " Stadgenoot heeft als je de huur niet op tijd betaald de deurwaarder al klaar staan, maar hulp voor mensen is er niet", aldus de buurman. "Ik heb binnen alles afgeplakt. Dat helpt al een klein beetje, maar mijn wasgoed kan ik niet ophangen in huis vanwege de stank."

De wanhoop is hoorbaar in de stem van Martinus. "Kijk eens, dat is toch niet gezond", vertelt hij bij het open gat met stilstaand rioolwater naast zijn voordeur. "Ik betaal verdorie 750 euro voor die woning. Moet je nou ruiken man, dat is toch niet gezond. Sorry, ik moet er bijna van kotsen. Ik weet niet wat ik moet doen."

Andere woning

Voor Martinus is een andere woning namelijk de enige oplossing zo lang de stank niet weg is. Dat heeft hij al aangevraagd bij Stadgenoot toen de stank ontstond, maar die gaven aan daarin niet te kunnen helpen, tot boosheid van Martinus. "Of dat ik een hoop stront ben", begint hij zijn relaas. "Of ik niemand ben. Ik besta voor hen niet. Als ik maar 750 euro neerleg, dan vinden ze het goed. Ze moeten hun ogen uit hun kop schamen dat ze mensen zo behandelen. Want dit is geen manier."

De woningcorporatie heeft vrijdag aan het einde van de dag bevestigd dat ze toch kunnen helpen in een vervangende woning. Een woordvoerder laat weten dat er normaal niet op persoonlijke gevallen wordt gereageerd, maar dat er in dit geval een uitzondering op zijn plek is vanwege de urgentie.