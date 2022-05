Vogels, klokgelui en rust: Arnoud legde de geluiden van coronatijd vast

Natuurlijk - het was vreselijk, de stille maanden van de coronapandemie. Maar de bewoners van de drukke binnenstad weten dat het ook zijn voordelen had. Geen toeristenherrie maar vogelgekwetter, geen rolkoffers maar een roestig fietsje dat langskachelt, en klokken die galmen over lege pleinen en grachten. Door de afwezigheid van het gebruikelijke rumoer kregen de overgebleven geluiden ineens alle ruimte.

Historisch

Dat viel geluidsontwerper Arnoud Tra ook op. "Ik woon dan in Noord, maar daar viel het me ineens op dat ik het verkeer van de Ring niet meer hoorde." Eerst begon hij het geluid van de vogels op te nemen in zijn tuin. Maar hij wist: dit is historisch. En historie moet vastgelegd worden.

Het Instituut voor Beeld en Geluid vond dat ook, en gaf Arnoud de opdracht om wekenlang het geluid en de stilte van de stad vast te leggen. Het resultaat: een Amsterdamse audiobiografie voor de volgende generaties. "Als audioprofessionals zoals ik het geluid van die jaren willen hebben, dan is dat beschikbaar", legt Arnoud uit. Handig voor bijvoorbeeld filmmakers.

Reuring

Nu zijn de toeristen en het rumoer weer terug en legt Arnoud weer eens zijn oor te luister in de stad. Tijdens een wandeling over de Wallen en de Dam lijken zijn oren wel te tuiten. "Ik hoor vliegtuigen, brandweer, sirenes - dit is wel zeer levendig te noemen."

En hoewel sommige Amsterdammers misschien heimelijk terugverlangen naar de rust, verkiest Arnoud toch het rumoer. "Er is weer reuring, er gebeuren weer dingen in de stad. Zo hoort het." Al geeft hij toe: de lallende Britse toeristen is hij ook liever kwijt dan rijk. "Die rolkoffers vind ik meer een internationaal geluid. Wat wel typisch Amsterdams is: door de keien in de binnenstad klinken ze hier zoals nergens anders."

Voor wie weer ouderwets gek wordt van de herrie, heeft Arnoud nog een tip: gewoon op met moois letten. "Dan zijn de ellendige, nare geluiden veel minder opvallend." En voor wie dat geen optie is, rest niets anders dan Arnouds opnames bij Beeld en Geluid eens te beluisteren.