Heropening Waterloopleinmarkt: "Een feest met een dubbel gevoel"

Na jaren van renovatie was vandaag de feestelijke heropening van de oudste vlooienmarkt op het Waterlooplein. Met een dubbel gevoel, want veel marktkooplieden waren ontevreden met de vernieuwingen. Vakbond FNV overhandigde namens hen een petitie aan het stadsdeelbestuur.

Bitterzoet

Voor Henk is de heropening een bitterzoet moment. "Het is een feest met een dubbel gevoel." Ook bij veel marktkooplui heerst er onvrede, maar ze proberen ook te genieten van het feest. Zo ook Siets Tokkie, die al 47 jaar op het plein schoenen verkoopt. "De strubbelingen die we hebben gehad, ik hoop dat die opgelost worden. Daar hebben we nog vele jaren de tijd voor."

"Ik merk vooral dat als de communicatie niet goed verloopt, dat we het dan tegen het licht moeten houden", reageert Micha Mos, bestuurder in stadsdeel Centrum. "Waarom is het zo dat onze toon niet goed overkomt en is het zo dat er we op de inhoud niet helemaal uitkomen? We zullen het misschien niet over dingen eens zijn, maar het proces zelf moet kloppen."