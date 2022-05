Storten betonvloer houdt Marnixkade wakker: "Dit zijn martelpraktijken"

Al tijden zitten de bewoners van de Marnixkade met geluidsoverlast vanwege bouwwerkzaamheden. Maar dit weekend kwam daar een schepje bovenop. Sinds vrijdag wordt er een nieuwe onderwaterbetonvloer voor de nieuwe parkeergarage gestort. En daarom hoor je om de drie seconden een harde klap, dag en nacht door. De bewoners zeggen echt wel iets gewend te zijn, maar "dit zijn martelpraktijken, het is niet te harden."

De geluidsoverlast hangt dus samen met het storten van een onderwaterbetonvloer, op de bodem van de gracht. "En dat dus dag en nacht hè, heel het weekend door", zegt Boudine. De herrie is dan ook het gesprek van de dag aan de Marnixkade. "Mijn katten worden er totaal gek van", vertelt buurvrouw Angela. "Helemaal gestrest zijn ze."

De Marnixkade is al een tijdje een bouwput vanwege de aanleg van de garage, maar dit weekend slaat volgens buurtbewoner Boudine Slings alles. "Zo'n harde klap, om de drie seconden. En dat gaat urenlang door."

"Overdag loop ik rond met mijn AirPods in, met noise cancellation"

Boudine bleef vanwege de herrie maar wat langer plakken op het werk om maar niet thuis te hoeven zijn. "Je slaapt met oordoppen in. Overdag loop ik rond met mijn AirPods in, met noise cancellation. Je doet wat je kan maar je kan het niet helemaal buitensluiten."

Op de website met aankondigingen van de bouwwerkzaamheden is te lezen dat de aanleg van de betonvloer in drie delen verloopt. Deel één ligt er na dit weekend helemaal in. Fijn, maar volgens Boudine kan dat maar weinig anders betekenen. "Ik vrees met grote vrezen dat er nog een paar van dit soort weekenden aankomen."

De bouw van de parkeergarage moet begin 2024 afgerond zijn.