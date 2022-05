Westbeat: ''Gevoel alsof je in New York woont 's avonds''

In Nieuw-West vlakbij de Lelylaan staat Westbeat. Een opvallend gebouw met verschillende functies. Naast wonen en werken is er ook ruimte voor recreatie en culturele activiteiten. De kern van het gebouw is een collectieve 'Super Space', waar bewoners, ondernemers en passanten elkaar kunnen ontmoeten.

AT5

Vivian ter Haar woont op de twaalfde verdieping van Westbeat en geniet elke dag van het uitzicht. ''Je hebt een beetje het idee dat je in New York woont 's avonds'', vertelt ze. Ook houdt ze van de bedrijvigheid in het gebouw. ''Er zitten hier veel bedrijven beneden en dat maakt het wel gaaf. Het geeft een soort van gemixte vibe.''

Vivian ter Haar

ICK Dans Amsterdam, een dansgezelschap, heeft een studio op de begane grond van Westbeat. Directeur Pieter C. Scholten vertelt dat hij al jaren bezig was om een goede ruimte te vinden. ''In oude gebouwen zijn altijd pilaren. Deze ruimte is 15 bij 15 vierkante meter zonder pilaren, dus dat is geweldig.'' Breng je stem uit Wat vind jij? Is Westbeat de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022, breng je stem uit op amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs . Zaterdag 18 juni wordt de winnaar bekend gemaakt op AT5.