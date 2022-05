Eenhoornblokken: ''De lobby is een verlenging van je huiskamer''

De Eenhoornblokken, twee woongebouwen met 149 sociale huurwoningen, ligt in Oost. Het ontwerp is erop gericht dat bewoners gebruik maken van collectieve voorzieningen. Zo hebben beide gebouwen een lobby met een gemeenschappelijke huiskamer en is er een wasserette.

Marijke van Wilsem woont samen met haar man en twee kinderen in de Eenhoornblokken. ''Na 25 jaar wilde ik graag weer in Amsterdam wonen. Want ja we woonden in Almere.'' Toen vier van de zes kinderen het huis uit waren gevlogen zagen ze hun kans en verhuisden ze naar Amsterdam Oost. En daar hebben ze geen spijt van. ''We wonen hier heel fijn. Het is allemaal nieuw, energieneutraal, zonnepanelen, dus ja het is een fijne plek'', vertelt Marijke.

Marijke is blij met de collectieve voorzieningen in het gebouw. ''De lobby is een soort verlenging van onze huiskamer. Daar kunnen we bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes geven.'' Ook genieten ze dagelijks van de binnentuin die gemaakt is op het dak van de garage.