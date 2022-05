Oostenburg Kavel 2: ''Mijn eerste rolstoel vriendelijke woning''

Een van de bewoners is Tijmen Hekker. Hij zit in een rolstoel en is blij dat vijf woningen op de begane grond rolstoelvriendelijk zijn gemaakt. '''Ik moest eerst altijd trappen op en af en sjouwen met de rolstoel. En nu snap ik eindelijk dat het wonen met een rolstoel vriendelijke woning, ook best chill kan zijn.''

Het bevalt Thijmen goed om in een nieuwbouw appartement te wonen. ''Van het gas af, elektrisch koken, aangepaste keuken en douche, het is super fijn.'' Ook vindt hij het een mooi gebouw. ''De locatie met het spoor is wel wat minder maar gelukkig nog wel net in het centrum.''