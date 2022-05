OLVG meldt explosieve toename agressie tegen zorgpersoneel

Het aantal meldingen van agressie tegen zorgpersoneel in het OLVG is in het eerste kwartaal van 2022 verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het ziekenhuis, dat een campagne tegen de agressie is gestart.

Het gaat om zo'n 234 meldingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Uitschelden, bedreiging en fysiek geweld zijn de meest voorkomende vormen van agressie in het ziekenhuis.

"We begrijpen dat het emotioneel kan zijn als je zelf of een dierbare in het ziekenhuis ligt", zegt bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch. "Maar dat mag nooit leiden tot agressie of fysiek geweld tegen onze zorgmedewerkers. Geweld in OLVG tolereren we niet en we doen aangifte wanneer dat kan."

Met beveiliging naar buiten

Vooral op de verpleegafdeling is steeds vaker sprake van agressie. Volgens het OLVG komt dat met name door de huidige bezoekersregeling, die tijdens corona is aangescherpt. "Collega’s voelen zich soms zo onveilig dat ze door de beveiliging naar hun auto worden begeleid. Dat is echt onacceptabel", vertelt verpleegkundige Lisa Wessels op de website van het OLVG.

Zelf kreeg Wessels met name met verbale agressie te maken. "Bezoekers van patiënten die dreigen, intimideren. Mensen die zeggen: ik onthoud je naam, of: ik zie je wel na je dienst." Ook ziet ze steeds vaker dat mensen beginnen te filmen. "Daar voel ik me het meest machteloos bij. Je weet niet wat er met zo’n filmpje gebeurd: of en wanneer het wordt verspreid. Of dat mensen het filmpje delen in een appgroep met de oproep: ‘Als je deze verpleegster bij OLVG ziet, pak haar dan.’ Je weet het niet. Dat maakt het eng en onzeker.’"