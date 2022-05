Steekpartij in Lange Leidsedwarsstraat op beeld: portier van achteren aangevallen

Het is de nacht van zaterdag 30 april op zondag 1 mei. De portier van een horecazaak aan de Lange Leidsedwarsstraat staat buiten te praten met een collega. Om hen heen staat een groepje klanten. Dan komt er man aangelopen die de portier ineens van achteren aanvalt en hem twee keer in zijn rug steekt. Bewakingscamera's leggen het moment vast en die beelden zijn deze week te zien in Bureau 020.

Als de klant de zaak na enige tijd weer verlaat, waarschuwt de portier hem, want de onbekende man blijft er maar rondhangen. Samen lopen ze daarna naar de man toe, die inmiddels in de Leidsestraat staat. Ze spreken hem aan en de portier vraagt de man rustig om te stoppen met ruzie zoeken. De portier loopt daarna terug naar de zaak en gaat weer bij zijn collega's staan. Ook de onbekende man loopt weg, in de richting van het Leidseplein.

Maar eerst terug naar eerder op de avond. De verdachte botst op straat aan tegen een vaste klant van de horecazaak waar het later helemaal misgaat. De man is boos op de vaste klant en hij volgt hem al schreeuwend tot aan de horecazaak. Als de twee daar aankomen, herkent de portier de vaste klant en hij laat hem binnen. Hij hoort dat de onbekende man dingen blijft roepen naar de klant en hij ziet dat de man in de directe omgeving van de zaak blijft rondhangen, ook als de klant al binnen is.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de man vervolgens over het Leidseplein loopt. Eerder had hij nog een visserspetje op, inmiddels heeft hij een capuchon over zijn hoofd. De man loopt de Lange Leidsedwarsstraat in, de portier die hem eerder op de avond aansprak staat met zijn rug naar hem toe. Ook staat er een groepje gasten buiten. En dan loopt de onbekende man naar de portier toe en steekt hem twee keer in zijn rug. De portier draait zich om, herkent de man die eerder op de avond al zag en zakt vervolgens in elkaar. De onbekende man rent hard weg.

Naar het ziekenhuis

De verdachte is een man met een donker getinte huidskleur, hij wordt achter in de twintig geschat. Hij is zo'n 1 meter 75 lang en heeft een mager postuur. In eerste instantie droeg hij een donker visserspetje, ook droeg hij een zwarte trui met capuchon, een zwarte broek en zwarte gympen.



"De portier loopt ernstige verwondingen op en moet in het ziekenhuis behandeld worden", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Gelukkig overleeft hij de aanval wel. Maar iedereen kan begrijpen dat dit heel heftig is geweest voor hem en alle andere betrokkenen. Wij willen zo snel mogelijk weten wie deze man is, die dus in een druk uitgaansgebied een portier neerstak. Herkent u hem of heeft u andere informatie? Neem dan contact met ons op."