75-jarige man slachtoffer van babbeltruc: "Hij vindt het heel erg dat dit hem is overkomen"

De politie is op zoek naar een vrouw die ervan wordt verdacht in maart van dit jaar de telefoon en de bankpas te hebben gestolen van een 75-jarige man. Dit doet ze na een babbeltruc. In Bureau 020 deze week beelden van de vrouw.

"Natuurlijk is het slachtoffer erg blij dat er geen geld is weggenomen, maar dat maakt het gevoel niet minder naar, zo zegt hij zelf"

Als hij dat gedaan heeft, wordt de man nogmaals gebeld, dit keer op zijn huistelefoon. De zogenaamde medewerker zegt dat de man aan de lijn moet blijven tot 20.00 uur. Maar er komt niemand langs. Als er vervolgens ook niemand meer te horen is aan de andere kant van de lijn, hangt het slachtoffer iets na 20.00 uur op.

Vrouw goed op beeld

De man slaapt die nacht slecht, want hij en zijn vrouw zijn erg ontdaan van alles. De ochtend daarna komt hij erachter dat hij is opgelicht. Door veiligheidsmaatregelen van zijn bank is er geen geld van zijn rekening afgeschreven, maar zijn telefoon en zijn pas heeft hij niet teruggekregen. "Het slachtoffer vindt het heel erg wat hem is overkomen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Natuurlijk is hij erg blij dat er geen geld is weggenomen, maar dat maakt het gevoel niet minder naar, zo zegt hij zelf."

De vrouw die zich voordoet als koerier staat goed op beeld als ze naar de woning van de man toeloopt. En ook als ze terugloopt staat de vrouw op beeld. "Herkent u de vrouw op de beelden? Neem dan contact met ons op", zegt Stor.