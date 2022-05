Buurt kijkt niet raar op van schietpartij Buikslotermeerplein: "Staan hier altijd te dealen"

Op het parkeerterrein achter het Buikslotermeerplein kregen vanmorgen twee groepjes mannen ruzie met elkaar en werd vervolgens met scherp geschoten. Volgens de buurt is het er al langer onveilig en wisten de vermoedelijke schutters te ontkomen.

"Eerst tegen elkaar aanslaan, een beetje vechten, douwen. En op een gegeven ogenblik, zie ik er twee wegstappen en begon 'ie gericht te schieten", vertelt een ooggetuige die vanuit de nabijgelegen seniorenflat vrij zicht had op het geweld voor de deur.

Quote

De politie pakte niet veel later drie mannen op bij de oprit naar de A10, twee van hen waren gewond. Volgens buurtbewoners stonden deze mannen al te wachten op het parkeerterrein, maar was het het andere groepje, dat te voet was gekomen, dat de schoten lostte. "Dat waren jongelui en die vlogen die kant op", vertelt de man

Dealen

De politie wil dit nog niet bevestigen, volgens hen is nog veel onduidelijk in de zaak. Meerdere buurtbewoners hebben wel een idee waar de mannen ruzie over kregen. "Hier op de hoek staan altijd jongens te dealen. Als ik 's avonds de hond uitlaat zie je gewoon dat er gedeald wordt. Daar zouden ze eens wat aan moeten doen", aldus een buurtbewoonster.