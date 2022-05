The Wave: ''Buitenkant heeft trekjes van Amsterdamse School''

The Wave is met haar golvende balkons en parelmoerachtige bakstenen een opvallende verschijning in Noord. Het gebouw telt 58 koopappartementen. Vanaf het balkon genieten bewoners van het uitzicht over het IJ en beneden is een gezamenlijke binnentuin.

AT5

Mark Zellenrath woont samen met zijn vrouw op de vijfde verdieping van The Wave. De buitenkant van het gebouw heeft hem verleid. ''We zijn hier gaan wonen omdat het een uniek gebouw is. Als je naar de buitenkant kijkt dan zie je een gebouw wat trekjes heeft van Amsterdamse School'', vertelt hij. ''Met die ronde vormen en golvende balkons is het een heel opvallend gebouw.''

Mark Zellenrath

Mark is ook blij met de ligging van het gebouw. ''Je hebt de rust van net buiten de stad wonen terwijl je de drukke stad bij de hand hebt.'' Noord is volop in ontwikkeling en rondom The Wave wordt flink gebouwd vertelt Mark. Maar daar stoort hij zich niet aan. ''Als je de deuren dicht hebt dan heb je er geen last van.'' Breng je stem uit Wat vind jij? Is The Wave de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022, breng je stem uit op amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs . Zaterdag 18 juni wordt de winnaar bekend gemaakt op AT5.