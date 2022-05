Forum voor Democratie krijgt antwoord van Halsema: "Inwoners niet bang maken"

Burgemeester Femke Halsema heeft vandaag in de Stopera antwoord gegeven op vragen van Forum voor Democratie op de voorbereiding op een eventuele Russische raketaanval. Ze benadrukte dat er geen verhoogde dreiging is.

Forum voor Democratie-raadslid Anton van Schijndel kondigde vorige week al aan dat hij de vragen ging stellen. Tijdens de commissievergadering ging hij er nog uitgebreider op in. Zo suggereerde hij dat Russische onderzeeërs vanaf de Noordzee met raketten 'catastrofale schade' in de haven of op Schiphol kunnen veroorzaken. Dit met de bedoeling om Europa te dwingen Oekraïne concessies te laten doen bij de onderhandelingen met Rusland.

"Houdt het college rekening met deze worst case, een kruisraket op de haven?", vroeg Van Schijndel. "Ik hoor van hele goede bronnen dat door de hulpdiensten in de zeehaven nooit is geoefend voor een calamiteit als een luchtaanval. Regeren is vooruitzien. Vraag: wil het college bevorderen dat zulke oefeningen de komende maanden alsnog zullen worden gehouden?" Halsema wees erop dat de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) de internationale dreigingen landelijk in de gaten houdt. "Die dreiging is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne niet hoger geworden. Dat weet u ook via de landelijke berichtgeving van de NCTV. En ik moet zeggen, dat ik er dan wel moeite mee heb dat uw hele betoog doorspekt is van een angst en zorg voor inwoners in onze stad die niet op de feiten berust."

Ze zei dat de gemeente als vanzelfsprekend oplettend moet zijn. "En dat zijn we ook. Maar we mogen onze inwoners ook niet bang maken en ik denk dat dat ook van groot belang is. " Volgens Halsema haar staan 'terreur, cybercrime en desinformatie' hoog in het regionaal risicoprofiel. "En dat betekent ook dat de diensten in Amsterdam standaard voorbereid zijn op dit type crisis en specifiek optreden bij grof en extreem geweld." Verder zei Halsema dat de meeste vragen niet in de Stopera beantwoord konden worden. Van Schijndel erkende dat, maar vroeg daarna wel of Halsema kon nagaan waar de Nederlandse patriot-eenheden nu zijn. Halsema raadde hem aan die vraag in Den Haag door de landelijke Forum voor Democratie-fractie te laten stellen.

