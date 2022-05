Stad NL V Explosie in appartementencomplex blaast bijna alle ramen eruit: "Ik was net op tijd weg"

De ravage is enorm nadat er vanochtend rond 06.45 uur een explosie plaatsvond op de Comeniusstraat in Nieuw-West. De ramen van tientallen woningen liggen aan diggelen. Niemand raakte gewond, maar de schrik zit er goed in. "Het had heel anders kunnen aflopen."

Veel bewoners lagen nog te slapen of hadden net hun eerste kop koffie op toen ze een enorme knal hoorden. "Je schrikt je wezenloos. Het lijkt wel oorlog", vertelt één van hen.

Naast kapotte ramen is er flinke schade aan een aantal voordeuren en brievenbussen. De straten voor de gebouwen liggen bezaaid met glas. Een bewoner wijst naar een gat in één van de ingangen van het complex. "Hier zat mijn brievenbus, met de nadruk op zat. Er is niks meer van over." "Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen", vervolgt ze. "Het had heel anders kunnen aflopen. Ik slaap vanavond maar bij mijn moeder."

Quote "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik woon hier al vijftig jaar" bewoner charles

De 75-jarige Charles woont op de eerste verdieping van het appartementencomplex. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik woon hier al vijftig jaar. Het is verschrikkelijk." Bij hem ontbreken de ramen in zijn slaap- en woonkamer en in de keuken. "Ik was net op tijd weg uit de keuken. Het lag hier helemaal vol met glas", zegt hij. Over de achtergrond van de explosie is nog niks bekend. Ook is het nog niet duidelijk wie achter de explosie zit, aldus een politiewoordvoerder.