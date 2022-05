Eerste post-corona eindexamenleerlingen klaar: "Extra niveau van stress"

De eindexamens zitten er al weer bijna op. Er staan nog enkele vakken op de planning, maar veel scholieren hebben hun laatste toets ingeleverd. Het was extra spannend dit jaar, want de meeste leerlingen hebben een achterstand opgelopen door twee jaar corona-onderwijs. Net als vorig jaar zijn er wel versoepelingen van de examenregels en die geven de studenten goede moed op slagen.

Rector Luc Hilkens van het St. Nicolaaslyceum herkent zich in dit beeld: "Het is natuurlijk wel spannend want deze leerlingen hebben nu twee jaar lang aangepast onderwijs moeten krijgen. Dus dit is misschien wel de categorie leerlingen die het wat corona betreft het meest lastig hebben gehad."

Compensatie

Net als de eindexamens van vorig jaar, zijn er dit jaar weer speciale compensatieregelingen. Zo krijgen de leerlingen een extra herkansing en is er de mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. Ook mogen scholieren een vak geheel wegstrepen van hun cijferlijst, met uitzondering van kernvakken als wiskunde en Nederlands.

Rector Hilkens verwacht dat de versoepelingen ruim voldoende zijn om de studenten te compenseren. Hij vermoedt: "Ik denk dat dat ook heel positief zal werken op het uiteindelijk aantal leerlingen die een diploma zal halen."