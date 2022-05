Nakijkstaking heeft effect: UvA wil tijdelijke docenten vierjarig contract geven

Bestuursvoorzitter Geert ten Dam noemt het docentenbeleid dat de universiteit de afgelopen jaren voerde 'ouderwets en niet meer van deze tijd', schrijft Folia. Een advertentie waarin eerder deze maand werd gezocht naar tien tot vijftien docenten op tijdelijke basis wordt ingetrokken.

Begin vorige maand werd de nakijkstaking ingeluid door een protest voor het Maagdenhuis. Jonge, vaak beginnende docenten krijgen op de UvA geen vaste contracten, en daarnaast werken ze vaak onbetaald over. Het gaat dan om niet-gepromoveerde docenten zonder onderzoekstijd die van jaarcontract naar jaarcontract gaan. De vier jaar waar de UvA nu op zinspeelt is dus nog altijd geen vast contract, maar is wel minder tijdelijk.

De UvA zegt nog in gesprek te zijn met de vakbonden, maar verwacht dat er overeenstemming wordt bereikt. Alex Lopez, een van de junior-docenten laat in een eerste reactie aan AT5/NH Amsterdam weten dat ze het waardeert dat de universiteit een nieuwe weg wil inslaan. Of de nakijkstaking ook voorbij is wordt nog intern met de andere docenten besproken. De docenten komen als collectief later met een statement.