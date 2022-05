Hockeyclub Pinoké strijdt voor het eerst om landstitel: "Hier hebben we op gewacht"

De laatste training voordat de wedstrijddag daar is. Morgen speelt het eerste herenteam van Pinoké in het Amsterdamsebos de hockeyfinale van het landskampioenschap. Nooit eerder wisten ze deze finale te behalen, en dat neemt de nodige spanning met zich mee.

AT5

De club ontstond in 1945 vanuit een fusie tussen de clubs Oké en Pinokkio. In eerste instantie was het een hockeyclub voor studenten en families. Dolf van den Bos weet er als clubhistoricus alles van: "Ik verzamel foto's en andere beelden van de club om daar een mooi archief van te maken." Hij bracht in 2004 een clubboek uit: "Helemaal aan het begin had de club niet eens een clubhuis. We begonnen een beetje als de struikrovers van het bos. Jongens en meisjes gingen naar de buren", hockeyclub Amsterdam. "Daar keken ze naar hoofdklassehockey, want Pinoké was nog niet zo goed als de rest van het Amsterdamse Bos."

Quote "We spelen met tien jeugdspelers in het eerste, dat is uniek" pieter sutorius - speler pinoké heren 1

Trainer Jesse Mahieu kijkt uit naar de wedstrijd donderdag: "Ik heb zelf vroeger ook in het eerste gespeeld. Het geheim van de club zit hem in het opleiden, denken zowel de spelers als Dolf. "Ik speel hier al sinds ik klein ben", zegt speler Pieter Sutorius. "We spelen nu met tien jeugdspelers in het eerste team, dat is uniek in de hoofdklasse. Samen met je jeugdvrienden hockeyen is geweldig."

Donderdag speelt het team thuis tegen Bloemendaal, zaterdag is de uitwedstrijd: staat het na zaterdag 1-1? Dan moeten ze zondag voor de derde keer: "We gaan nu echt all the way", zegt trainer Mahieu. En voor Pieter geldt hetzelfde: "Wat de uitslag wordt maakt met niet uit, zo lang we maar winnen."