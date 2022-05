Speciale dienst defensie opgeroepen voor 'verdachte situatie' in woning Marnixstraat

Een speciale eenheid van defensie, de CBRN Respons Eenheid, is vanmiddag opgeroepen omdat er in een woning i n de Marnixstraat sprake was van een 'verdachte situatie'. Die wilde die middag onderzoek in de woning doen, maar besloot na het ruiken van een vreemde geur te wachten op hulp.

De leden van het team kwamen met een speciale vrachtwagen naar de straat. Ze gingen het pand uiteindelijk binnen terwijl ze grote oranje pakken droegen.

Het team is in de loop van de avond weer vertrokken. De recherche is nog in de woning om het onderzoek af te maken. Het is niet duidelijk waarom de politie het op het huis gemunt heeft.

Update 27 november

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er woensdag geen explosieven of gevaarlijke stoffen gevonden zijn.