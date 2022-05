Tribune langs sportveld Amstelveen stort in: zes brugklassers gewond, twee naar ziekenhuis

Zes brugklassers zijn vanochtend lichtgewond geraakt toen op het terrein van de Amstelveense honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollander een kleine tribune instortte. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

AT5

Dat bevestigt de politie tegenover NH Nieuws. Rond 8.50 uur ging het mis: een tribune van enkele meters breed en enkele lagen hoog langs een sportveld stortte in en kwam plat op het grasveld terecht. Tientallen kinderen die op dat moment op de tribune zaten, kwamen met een harde klap op het veld terecht. Twee kinderen moesten na de smak naar het ziekenhuis. Een van hen heeft enkelklachten, de ander last van zijn of haar rug, laat een politiewoordvoerder weten. Op foto's van de nasleep van het ongeluk is te zien dat in ieder geval een van de slachtoffers op een brancard naar de ambulance wordt gereden. Tekst gaat door onder de foto.

Tribune tennisvereniging Wimbledon Amstelveen stort in: zes kinderen gewond - VLN Nieuws/Sam de Joode

De gewonde leerlingen zijn brugklassers van het Keizer Karel College, dat vanochtend gymles had op de velden. Een van de docenten laat weten geschrokken, maar ook enigszins opgelucht te zijn. "Het had veel erger kunnen zijn." De klasgenoten van de kinderen zijn opgevangen. Ze gaan met hun mentor praten over wat ze gezien hebben, ook Slachtofferhulp praat met de scholieren. Het lijkt erop dat het naar omstandigheden goed gaat met de rest van de klas. Constructie De ingestorte tribune was een constructie van houten planken die door stalen staanders werden verbonden. Op het terrein staat een soortgelijke tribune als het exemplaar dat vanochtend is ingestort, al is dat een steviger exemplaar dat voornamelijk uit staal bestaat. De gemeente Amstelveen laat weten dat ze poolshoogte gaat nemen om te bepalen of er een officieel onderzoek moet worden gestart. De gymlessen van klassen die vandaag na het ongeluk op het terrein stonden ingepland, gaan gewoon door, ziet verslaggever Sulsters. Tekst gaat door onder de foto.

Andere tribune op terrein DVH: soortgelijk, maar iets steviger model - NH Nieuws/Celine Sulsters

Geen onderzoek De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tribunes, zegt verenigingsvoorzitter Verweij tegen NH Nieuws. "De tribunes worden elk jaar gecontroleerd en indien nodig onderhouden." Er was geen aanleiding om te denken dat de constructie instabiel was, vertelt hij. De tribune blijft voorlopig liggen waar hij ligt, zodat de gemeente de gelegenheid krijgt de constructie te bekijken. Voor zover bekend doet de club zelf geen onderzoek naar het instorten van de constructie. De gymlessen op de sportvelden gaan ook gewoon door. Wel is het bestuur erg geschrokken door het ongeval, aldus Verweij. "We hopen dat het goed gaat met de kinderen." De schoolleiding laat weten contact op te nemen met de wethouder over de situatie.