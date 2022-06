Op Singel gevonden man liep uur voor dood nog bij Centraal Station

Het lichaam werd om 3.30 uur gevonden. De politie heeft inmiddels meer informatie over het slachtoffer. "Uit dit onderzoek bleek onder andere dat het slachtoffer rond 02.15 uur nog in leven was en in de omgeving van de Korte Nieuwedijk/Spuistraat/Singel/Amsterdam CS heeft gelopen. Dit houdt in dat de man tussen 02.15 en 03.30 uur om het leven is gebracht. "

De recherche gaat er, gezien de verwondingen van het slachtoffer, vanuit dat degene die hem om het leven heeft gebracht zelf onder het bloed heeft gezeten. De politie vraagt mensen die tussen 02.15 en 03.30 uur in de omgeving van de Korte Nieuwedijk, Spuistraat, Singel en het Centraal Station iets hebben gezien of gehoord zich te melden.