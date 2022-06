Tassen vol hennep en 4 ton cash gevonden na bakfietscontrole

Nadat de fietser aan de kant werd gezet, besloot de politie de inhoud van de bakfiets te controleren. De bak bleek gevuld met een grote hoeveelheid hennep en voorgedraaide joints. "Omdat duidelijk was dat deze drugs niet voor eigen gebruik was, werd de man aangehouden", aldus een woordvoerder.

Vier ton cash

Na de vondst besloot de politie collega's in burger op te roepen om het huis van de verdachte in de gaten te houden. Die zagen nog geen tien minuten later de andere man (47) met grote tassen naar buiten lopen. Na een controle bleek ook hier een grote hoeveelheid hennep in te zitten. Bij het doorzoeken van de woning vond de politie vervolgens maar liefst 400.000 euro cash geld in een tas die de man even daarvoor van het balkon gegooid had.

De verdachten kwamen op 30 mei voor de rechter. Die bepaalde dat één van de verdachte onder schorsende voorwaarde op vrije voeten is gesteld. Voor de andere verdachte bleek te weinig bewijs om hem langer gevangen te houden. De politie laat weten dat beide mannen wel verdachte blijven in de zaak.

De foto bij dit verhaal is van een andere inbeslagname van de Amsterdamse politie.