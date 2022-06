Medewerker onder schot gehouden bij overval hotel Kinkerbuurt

Bij een overval op een hotel in de Kinkerbuurt is donderdagochtend in alle vroegte een medewerker onder schot gehouden. De twee daders zijn er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan. De politie doet nu een getuigenoproep.

De overval gebeurde gisterochtend vroeg rond 4.20 uur in een hotel aan het Bellamyplein. Een van de daders had een vuurwapen bij zich en richtte dat op een hotelmedewerker. Tegelijkertijd riepen ze om de inhoud van de kluis.

Nadat duidelijk werd dat niemand van de aanwezigen de kluis kon openen, vertrokken ze weer. Via de Tollenstraat verdwenen de overvallers uit het zicht. Volgens de politie is de impact op de medewerkers groot. "Het leek er even op alsof de overvaller ging schieten. Dat moet een heftige ervaring zijn geweest."

Signalement

Om het onderzoek verder te helpen, zoekt de politie naar getuigen en camerabeelden. Ook is er een signalement verspreid van het duo. De eerste verdachte zou een man zijn tussen de 18 en 25 jaar oud met een lengte van ongeveer 1.85 tot 1.90 meter. Hij heeft een donkergetinte huidskleur en droeg op het moment van de overval een zwarte capuchon, gewatteerde donkere jas en had een rode boodschappentas bij zich.

De tweede verdachte zou een man zijn tussen de 18 en 25 jaar. Hij is iets kleiner: ongeveer tussen de 1.75 en 1.85 meter lang en heeft ook een donkergetinte huidskleur. Bij de overval droeg hij een donkere capuchon, een donkere hoodie of vest en een zwart mondkapje. Dit was ook de verdachte die het vuurwapen bij zich droeg.

Mensen die meer weten over de poging van de overval in de Kinkerbuurt, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.