Misdaad NL V Advocaat Schouten over rechtszaak Peter R. de Vries: "Hoofdpijn van wazige verklaringen"

Het is voor advocaat Peter Schouten, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het Marengoproces en goed bevriend was met De Vries, niet makkelijk om de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries bij te wonen. Zo komt één van de verdachten vandaag opeens met nieuwe verklaringen.

"Het is natuurlijk sowieso een emotionele dag, voor iedereen", zegt Schouten tijdens de pauze. "Voor de nabestaanden. Ik kreeg net eigenlijk wel hoofdpijn van hoe dat ging met die verklaringen en die wazigheid. Maar we moeten ons er gewoon doorheen slaan. Want het is wel belangrijk om in deze procedure nu gewoon duidelijkheid te krijgen." Tweede Pool De Pool Kamil E., die zegt alleen chauffeur te zijn geweest en niet van een moord te hebben geweten, kwam vandaag bijvoorbeeld met het verhaal dat er nog een Pool in de auto zat. Schouten: "Dat zou dan kunnen verklaren waarom er allerlei appjes zijn verstuurd uit die auto gedurende die dag, hij zegt zelf dat hij die niet verstuurd heeft. Dat is een beetje een wazig verhaal en nieuw in deze zaak." Ook werden er foto's getoond waarbij er een pistoolmitrailleur wordt uitgeprobeerd in het Westelijk Havengebied. Schouten: "Daarvan erkent hij nu wel dat hij dat wapen heeft vastgehouden. Dat hij dat is. Er ligt daar ook een pistool naast op de stoel. Dat is ook wel bijzonder deze verklaring. Want hij zegt dus ook dat hij alleen maar chauffeur is geweest voor honderd euro."

Quote "Het is in deze situatie niet in je voordeel om je zwijgrecht te gebruiken" Peter schouten, advocaat

Delano G., die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als schutter, beroept zich telkens op zijn zwijgrecht. De rechter vroeg hem uitdrukkelijk of hij echt niks wilde verklaren. "Het is niet altijd, in een situatie zoals deze, waarin heel veel vast is gelegd op film en er heel veel andere bewijsstukken zijn zoals dna, in je voordeel om je zwijgrecht te gebruiken", legt Schouten uit. Hij verwacht een flinke strafeis."In dit soort zaken is vaak de eis iets van 28 jaar tot levenslang. Dus we zullen zien wat het Openbaar Ministerie daar voor gedachten over heeft. Ik denk wel dat het natuurlijk om een ernstige zaak gaat. Die de rechtsorde in Nederland ernstig heeft geschokt. Peter R. de Vries was een journalist. En het is voor de rechtsstaat natuurlijk verschrikkelijk als er een journalist wordt doodgeschoten op deze manier." AT5-verslaggever Ronald Olsthoorn volgt de zaak:

Kamil E blijft vandaag verrassen. Nu geeft hij toe dat hij het is, op een filmpje in een Renault met een pistoolmitrailleur. Je ziet alleen iemand met handschoenen aan die rommelt met dat wapen. Dat moest hij allemaal doen van de mysterieuze Pool die vandaag zijn intrede deed. — Ronald Olsthoorn (@RonaldOlsthoorn) June 7, 2022