Stad NL V Een pride vlag, christelijke kunst en socialistische architectuur in het Schip

Al vijftien jaar wordt de Nieuwbouwprijs uitgereikt aan de mooiste projecten van de stad. Hoog tijd voor een oeuvreprijs! Door een publieksjury is een top drie genomineerd uit de eerdere winnaars. Vandaag zijn we bij het Schip in de Oostzaanstraat in West. Deze won in 2019 de Nieuwbouwprijs en is dit jaar genomineerd in de categorie: beste renovatieproject.

“Dit project laat zien hoe Amsterdammers omgaan met de geschiedenis van de stad”. Stedenbouwkundige en Rotterdammer Daan Zandbelt kan ons alles vertellen over architectuur en renovatie. Voor Amsterdammers staat het behouden van het oude blijkbaar hoog in het vaandel want bij de renovatie is zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke karakteristieke uiterlijk van het Schip gebleven. De grote veranderingen zijn dan ook moeilijk te zien maar het interieur is aangepast en er is vooral gelet op verduurzaming. Dankzij het duurzame karakter van het Schip hebben de bewoners geluk in deze tijd: ze hebben een stuk minder last van de historisch hoge gasprijzen.

Quote “Dit project laat zien hoe Amsterdammers omgaan met de geschiedenis van de stad" DAAN ZANDBELT, STEDENBOUWKUNDIGE

Het kleurrijk ingerichte huis van Inge, laat de veelzijdigheid van het Schip zien. De ramen en muren maken een interessant opgezet appartement waar bijna leven in lijkt te zitten. Inge ontwerpt tuinen en het enige nadeel van haar woning in het Schip is dan ook het gebrek aan een tuin. Bijna was dit een reden om te vertrekken maar toch is ze gebleven. Ze mag hier nooit meer weg van haar nichtjes: “Mijn nichtjes associëren mij met dit huis en raken helemaal in de war als ik zeg dat ik ergens anders zou willen wonen”.

Quote “Mijn nichtjes associëren mij met dit huis en raken helemaal in de war als ik zeg dat ik ergens anders zou willen wonen” Inge

Een paar huizen verder, in de iets kleinere woning van Mathilde, vliegen de contrasten ons om de oren. Zo zien we een pride vlag naast een christelijk kruis. We komen erachter wat deze dingen voor haar betekenen en hoe ze deze combineert in haar leven. Mathilde woont niet alleen in het Schip, ze werkt er ook nog eens. Na haar studie moest ze bijna terug verhuizen naar Friesland door de crisis op de huizenmarkt maar gelukkig heeft het niet zo ver hoeven komen en kon Mathilde intrekken in een woning van het museum. Ze is hier dolgelukkig en heeft als een van de weinige Amsterdammers ook nog eens een tuin op het Zuiden.

Naast het Schip zijn ook de Kraaipanschool en Borneohof genomineerd voor een oeuvreprijs. Wil jij dat het Schip de oeuvreprijs wint, of juist een van de andere projecten? Dan kunt u HIER stemmen!