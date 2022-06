Stad NL V Straten in de Borneostraat: “Hoe je met één gebouw een hele buurt omhoog kan tillen”

Al vijftien jaar wordt de Nieuwbouwprijs uitgereikt aan de mooiste projecten van de stad. Hoog tijd voor een oeuvreprijs! Door een publieksjury is een top drie genomineerd uit de eerdere winnaars. Vandaag zijn we bij het Borneohof aan de Borneostraat in de Indische buurt. Deze won in 2012 de Nieuwbouwprijs en is dit jaar genomineerd in de categorie: beste nieuwbouwproject.

Geetje werkt al ruim 30 jaar bij Café Pleinzicht dat uitkijkt op het Borneohof. Als we haar op het terras vragen wat ze van haar pleinzicht vindt antwoordt ze: “ja schitterend”. Stedenbouwkundige Daan Zandbelt zit een paar meter verderop ook het gebouw te bewonderen. “Je ziet dat het een prachtgebouw is (...) het lift ook de hele buurt omhoog”. Daan vertelt ons meer over de architectuur: de architecten hebben de oorspronkelijke bouwstijl aangehouden in dit nieuwbouwproject, zodat het mooi opgaat in de omgeving. “Het is bijna een soort Petteflat, alsof Pluk er woont”. Daarmee doelt Daan op het torentje van het gebouw. De bovenste woning, verdeeld over vier lagen met een soort duikplank erop.

Anke heeft Venezuela verruild voor Amsterdam. Tijdens de bezoekjes aan haar zus die al in de Indische buurt woonde zag ze het Borneohof baksteen voor baksteen groeien tot een prachtig gebouw. Anke was verbijsterd door de architectuur en toen er een paar jaar terug een woning te koop stond besloot ze een bod uit te brengen. Vanuit haar woonkamer kijkt ze uit op het Javaplein, met op de hoek café Pleinzicht met daarnaast een moderne lounge bar. “Ik denk dat je hier een weerspiegeling van de buurt ziet”. Anke neemt ons mee naar het balkon dat uitkijkt op de kijktuin. Een groene zone die dient als een oase van rust.

Schuin aan de overkant wacht Fiona ons op, op haar favoriete plekje: de galerij. Samen met haar man en twee kinderen woont ze al ruim tien jaar in het Borneohof. Voor de kinderen is het geweldig. “Die kinderen hier op de galerij hebben echt een feestje met elkaar iedere dag. Als ik hier buiten zit dan komen er meestal wel twee aan in een Batman-pak die mij komen redden omdat er boeven zijn”. Verder vragen we Fiona wat zij van de kijktuin vindt. “Nou ik hoef niet zelf te schoffelen, geen slakken, ik vind het heel fijn”. In het kader van modernisering heeft het Borneohof nog iets speciaals: een volledig elektrische parkeergarage. Fiona legt ons uit hoe een robot jouw auto voor je parkeert. Eén nadeel: inparkeren is Fiona bijna verleerd.

