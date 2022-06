Het is officieel: Gravenberch vertrekt naar Bayern

De overstap van Ryan Gravenberch van Ajax naar FC Bayern München is officieel. De middenvelder vertrekt per 30 juni voor een transfersom van 18,5 miljoen euro.

Het vertrek van de voetballer naar München zong al enige tijd rond. maar is dus vandaag officieel door Ajax naar buiten gebracht. Gravenberch stond nog tot en met 30 juni 2023 onder contract bij Ajax.

De 20-jarige Ajacied kwam via partnerclub Zeeburgia bij Ajax terecht. Hij doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 23 september 2018 zijn debuut in het eerste elftal tegen PSV (3-0). De international speelde 103 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin twaalf doelpunten.

Met Ajax werd Gravenberch het afgelopen seizoen voor de derde maal in zijn carrière kampioen. Twee keer legde hij beslag op de dubbel, door in 2019 en 2021 zowel kampioen te worden als de beker te winnen. In 2019 pakte hij tevens de Johan Cruijff Schaal.

De tranfersom van 18,5 miljoen euro kan via variabelen nog oplopen tot 24 miljoen euro. AT5 sprak Gravenberch afgelopen april nog uitvoerig over zijn tijd in de Ajax-jeugd en de transfergeruchten.