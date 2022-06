Stad NL V De Straten bezoekt de Westermarkt: “Het Homomonument is de beste dansvloer van Amsterdam”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we naar de Westermarkt in het Centrum.

In het hart van Amsterdam, in de schaduw van de Westertoren en aan het water van de Keizersgracht, ligt sinds 1987 het Homomonument. Een monument waar zowel wordt herdacht als gefeest. Rietje woont al 45 jaar tegenover de Westermarkt en heeft het monument gebouwd zien worden. Zij is altijd erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van haar woning en rakelt een bijzonder verhaal op: in de 19e eeuw woonde de Van Lennep-familie in haar huis. Hun zoon viel op mannen en werd om die reden verbannen naar Engeland. Hij was zo ongelukkig dat hij van de boot sprong en daarmee een einde maakte aan zijn leven. Ondanks dit treurige verhaal geniet Rietje ontzettend van haar huis en tuin: “In het midden hebben we alleen maar gele en witte bloemen.” Dit zorgt ervoor zorgt dat de grachtentuin oplicht.

Karin Daan, de ontwerper van het Homomonument, neemt regelmatig een kijkje op de Westermarkt: “Even kijken hoe het monument erbij ligt.” Begin jaren 80 werd een prijsvraag uitgeschreven en Karin had een winnende ontwerp. Een roze driehoek, bestaande uit drie met elkaar verbonden driehoeken, die allemaal iets anders vertegenwoordigen: het heden, de toekomst en het verleden. “Eén van de mooie dingen van het monument is dat het groot is; het is heel erg aanwezig en ook niet aanwezig. De stad stroomt er doorheen.” Ze blikt terug op de verandering van de LHBTIQ+-gemeenschap en het monument: “Het bestaat nu bijna veertig jaar en het is eigenlijk alleen maar mooier geworden.”

Elke eerste zondag van de maand danst Marjan met haar dansgroep Dance Where You Are óp het Homomonument: “Omdat dit de beste dansvloer van Amsterdam is.” De driehoeken gaan zo op in de omgeving op dat Marjan denkt dat niet veel mensen doorhebben dat ze op een monument staan te dansen. Er ontstaan bijzondere connecties tussen de mensen die bij het dansende gezelschap aansluiten: “Vorige week stonden hier vijftien nationaliteiten. En je danst samen.” Weer of geen weer, de dansers weten altijd een feestje te maken van deze bijzondere plek, dus: “Join in, baby’s.”