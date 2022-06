Niet iedereen blij met parkeervrij en groen stuk Herengracht: "Het wordt een soort Blijburg"

"Vanuit bewoners kwam de suggestie of dat niet langer kon blijven, daarom heeft het stadsdeel een enquête verstuurd met de vraag of de mensen in de omgeving daar iets voor voelden. We hebben nu het geluk dat de bewoners zelf met dit idee naar ons toe zijn gekomen."

Bewoner Thijs ten Raa heeft het gevoel dat de gemeente niet genoeg na heeft gedacht: "Zo wordt het een sluipweg voor mensen die in het centrum moeten zijn. Daarbij vraagt hij zich af of het onderzoek van de gemeente klopt: "De enquête die is opgesteld kon meerdere keren worden ingevuld en was veel te suggestief in de vragen", vindt hij. Hij ziet de problemen nu al toenemen, laat staan als de werkzaamheden straks klaar zijn: "Het is een soort Blijburg van de grachten aan het worden. Er wordt feest gevierd, gedronken en geblowd." Als de parkeerplekken straks ruimte maken voor bomen en plekken om van de grachten te genieten, is hij bang dat dat alleen maar toeneemt.

Micha Mos ziet dit niet gebeuren: "We willen het centrum weer van de bewoners maken, en we willen natuurlijk niet iets lelijks maken zodat het niemand trekt." Volgens hem is dit wat bewoners willen, en als de meerderheid het wil dan is dat een logisch vervolg. "Natuurlijk kan het dat mensen dubbel hebben gestemd, maar na het filteren van de antwoorden kwam er nog steeds een meerderheid uit bij de omwonenden."