Man (63) uit Nieuw-West bestolen van scootmobiel: "Kan zich nu minder goed verplaatsen"

Op een heel slinkse manier misleiden een paar jongens in maart een 63-jarige inwoner van Nieuw-West, om vervolgens zijn scootmobiel te stelen. Omdat de verdachten vermoedelijk minderjarig zijn, worden ze nu in Bureau 020 onherkenbaar in beeld gebracht. Melden ze zich niet, dan worden ze over een week alsnog herkenbaar getoond.

Het slachtoffer heeft op zaterdag 26 maart net zijn scootmobiel in zijn achtertuin gezet, als er vier jongens bij hem aankloppen. Ze zeggen dat hun auto, een grijze Opel Corsa, problemen heeft en ze vragen de man of hij hen wil helpen. "Het slachtoffer sleutelt vaker aan auto's en veel buurtbewoners weten dat", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Het slachtoffer toont zich erg behulpzaam en gaat bij de auto kijken. Hij loopt vervolgens even naar binnen om wat gereedschap te halen, maar als hij terugkomt zijn de jongens en de auto ineens verdwenen."

En dat is niet het enige. De jongens blijken de scootmobiel van de man te hebben gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe een van de jongens hem uit de tuin rijdt. Even later rijdt hij weg op de scootmobiel. Een andere jongen rent achter hem aan. Ook blijken de jongens de sleutels, een loopkruk en gereedschap te hebben meegenomen. Twee van de vier jongens zijn op beeld vastgelegd.



"Op laffe wijze is er misbruik gemaakt van de goedheid van het slachtoffer", zegt Bannor. "Bovendien kan hij zich door de diefstal van zijn scootmobiel en loopkruk minder goed buitenshuis verplaatsen. Wij willen dan ook heel graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ben jij een van de verdachten op de beelden? Meld je dan bij ons. Zo niet dan tonen we de herkenbare beelden over een week. Ken of herken je de verdachten op de beelden? Neem dan contact met ons op.