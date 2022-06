Vriendin Peter R. de Vries: "Man die vocht voor rechtvaardigheid is zoveel onrecht aangedaan"

"Ik heb er lang over gedaan om woorden te vinden die in staat zijn mijn pijn te beschrijven. En ik zal een poging wagen, maar ik heb geleerd dat woorden niet in staat zijn om de pijn van dit verlies uit te drukken."

Akefi had een uitgebreide verklaring, waarin ze tot in detail inging op hoe ze de avond van de moord beleefde. "Mijn wereld stortte in toen ik hoorde dat Peter was neergeschoten, maar de ernst ervan drong niet tot me door. Ook niet toen ik Peter later in het ziekenhuis aantrof. Wat ik aantrof was te onwerkelijk, te vernietigend om tot me door te laten dringen. Ik heb die dagen vooral in ontkenning geleefd. De ontkenning is er nog steeds. Een deel van mij staat nog steeds langs de kant van de weg te kijken naar de laatste berichten die ik naar Peter stuurde, hopen dat de vinkjes blauw kleuren."

'Stuitend'

Akefi richtte zich ook tot de verdachten, Kamil E. en Delano G.: "Het is een helse beproeving om hier op amper twee meter afstand te zitten van deze kille moordenaars die een prachtig mens van het leven hebben beroofd. Een groter contrast is er niet. De man die vocht voor rechtvaardigheid is zoveel onrecht aangedaan."

"Ik heb de afgelopen weken geen spoor van berouw kunnen bespeuren bij deze twee moordenaars", vervolgt Akefi. Over Delano G. zegt ze: "Stuitend is de minachting die de schutter vertoont door zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Elke idioot kan de trekker overhalen, maar om te praten, daar is lef voor nodig."