Explosie op IJburg, meerdere ruiten gesneuveld

Bewoners van de Jean Desmetstraat op IJburg zijn vanavond opgeschrikt door een explosie. De politie is een onderzoek gestart.

Rond 21.00 uur kwam er een groot aantal meldingen over een hele harde knal binnen bij de politie. "Wij onderzoeken of het inderdaad gaat om een explosief", zegt een politiewoordvoerder. "Het was voor bewoners, die wellicht nog aan het genieten waren van de warme zomeravond, enorm schrikken."

Naast de brandweer werd ook ambulancepersoneel opgeroepen. Er wordt een man nagekeken in de ambulance.

Meerdere ruiten zijn gesneuveld. De politie heeft een deel van de straat afgezet. Een agent van het Team Explosieven Verkenning (TEV) gaat kijken of de situatie veilig is. Ook zijn er rechercheurs onderweg.

Even voor 22.00 uur liet de politie via Burgernet weten op zoek te zijn naar een verdachte vanwege een 'verdachte situatie' in de Jean Desmetstraat.