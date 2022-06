Hitteprotocol van kracht: gestrande automobilisten direct geholpen

Vanwege de hoge temperaturen die vandaag en morgen verwacht worden, heeft Rijkswaterstaat in Noord-Holland en zeven andere provincies een hitteprotocol ingesteld. Dit houdt in dat weggebruikers die vandaag en morgen tussen 10.00 en 20.00 uur met pech langs de weg staan, zo snel mogelijk worden geholpen.

Rijkswaterstaat zet bij extreme warmte extra materieel in om gestrande weggebruikers te helpen. Zo hoeven weggebruikers met pech bij hoge temperaturen niet te lang in de hitte te wachten op een berger. Bij een pechgeval op de weg wordt een voertuig zo snel mogelijk verplaatst naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om zich goed voor te bereiden en voldoende drinkwater mee te nemen. Daarnaast wordt als tip gegeven om een paraplu in de auto te leggen en die zo nodig als parasol te gebruiken.

In eerste instantie werd het hitteprotocol van Rijkswaterstaat aangekondigd voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Vanmorgen werd dit protocol uitgebreid en geldt dit ook voor Flevoland, Utrecht, Overijssel en Noord-Holland.