GroenLinks wil gokreclames in de stad verbieden

GroenLinks wil reclame van gokbedrijven in de stad verbieden. Als het aan de partij ligt, zouden er in de openbare ruimte geen zichtbare gokreclames meer te zien zijn.

Sinds de nieuwe gokwet van april 2021 is 'gokken op afstand' gelegaliseerd, waar het voor bedrijven mogelijk is om online gokken aan te bieden op de Nederlandse markt. Na het invoeren van de nieuwe gokwet is er volop reclame gemaakt door online gokbedrijven via TV, radio, YouTube.

Ook in de openbare ruimte zijn gokreclames zichtbaar aanwezig, bijvoorbeeld via posters in bushokjes. GroenLinks maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid gokreclames; de partij is bang dat dit het risico op problematisch gokgedrag en de kans op verslaving vergroot.

Omdat de gemeente de mogelijkheid heeft om eisen te stellen aan buitenreclames, roept GroenLinks het college op om posters in de openbare ruimte te weren. Daarnaast hoopt de partij dat het college gokreclames gaat weren op plekken waar veel jongeren komen, zoals bijvoorbeeld scholen. Ook wil GroenLinks dat gokreclames en de risico's daarvan opgenomen worden in bestaande schoolprogramma's over mediawijsheid.