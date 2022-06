Inbraak bij begeleid wonen-complex: "Waardevolle en persoonlijke spullen meegenomen"

Drie mannen breken in oktober in bij een begeleid wonen-complex voor jongeren in Osdorp. Ze nemen allemaal waardevolle spullen mee van een bewoner. Ook een vierde verdachten staat op beeld. Deze week in Bureau 020 aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer is op vakantie als er op zaterdagmiddag 23 oktober rond 13.30 uur een man over een tuindeur van de woning aan de Fluessenlaan klimt. Hij loopt naar de achterdeur van de woning van het slachtoffer en opent die. Eenmaal binnen is te zien dat hij aan het videobellen is. Hij trekt vervolgens handschoenen aan en dan maakt hij een foutje: hij kijkt recht in een van de camera's.

Persoonlijke spullen

Daarna is te zien hoe hij de voordeur opent voor twee anderen. Dan lopen ze met z'n drieën naar boven en niet veel later komen ze weer terug. De man die als eerste binnen was, heeft een grote bruine tas bij zich. "In die tas zitten niet alleen waardevolle spullen, maar ook heel persoonlijke spullen van het jonge slachtoffer", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Het is bovendien een heel naar idee voor hem dat er mensen in zijn kamer zijn geweest terwijl hij op vakantie was."



Ook op beelden van een camera aan de voorkant van de woning is het moment te zien waarop de twee mannen het huis in worden gelaten door de verdachte die al binnen is. Op de beelden van die camera is ook een vierde man te zien. Hij draagt een opvallend rood petje. Hij lijkt te surveilleren, loopt een beetje en weer en blijft om zich heen kijken, terwijl hij zijn telefoon vasthoudt.



"Wij komen graag in contact met mensen die de verdachten op de beelden kennen of herkennen", zegt Bannor. "En ook als u andere informatie heeft over de inbraak, dan horen wij dat graag."