Songfestivalwinnaar Kalush Orchestra brengt Museumplein in vervoering tijdens benefietconcert

Naast veel Oekraïners waren er ook bezoekers van andere nationaliteiten. "Het doet me veel dat de helft van de mensen hier niet eens Oekraïners zijn", vertelt een bezoeker. "Het is supergoed om te zien dat alle Oekraïners hierheen komen, maar ook dat er veel andere mensen met ons zijn."

De Oekraïense organisator 1+1 Media wil met het evenement aandacht vragen voor de wens van Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie. Daarnaast wordt via het platform United24 geld opgehaald voor medische apparatuur voor de behandeling van de slachtoffers van de oorlog met Rusland.

Over de toetreding van Oekraïne tot de EU zijn de meningen op het Museumplein verdeeld: "Ze horen erbij. Ze vechten voor democratie en eigenlijk ook voor onze vrijheid." Een andere bezoeker is terughoudender: "Ik vind dat ze aan een flink aantal voorwaarden moeten voldoen. Nu kan het dus nog niet maar in de toekomst zeker." Een bezoeker uit Oekraïne heeft al het gevoel dat ze bij de EU horen: "We voelen ons deel van de grote Europese familie. Het ligt in de nabije toekomst hoop ik."