Zakkenrollers weer actief sinds corona, meeste slachtoffers in Amsterdam

Nu winkelstraten weer goed worden bezocht, evenementen weer worden georganiseerd en zonovergoten terrassen weer vol zitten, zijn ook de zakkenrollers terug van weggeweest. Vooral in de stad is deze groep weer volop actief. Boevenspotter Jaime van Gestel ziet ook nieuwe manieren van zakkenrollen voorbijkomen. Hij roept bezoekers van evenementen en steden op om vooral alert te blijven.

De cijfers van het aantal slachtoffers van zakkenrollers liegen er niet om. In de hoofdstad zijn er van januari tot en met mei 1.195 gevallen van zakkenrollerij geregistreerd. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 345, wat neerkomt op een stijging van ruim 246 procent, blijkt uit cijfers van ANP/LocalFocus.

Landelijk noteerde de politie in totaal bijna 3700 gevallen. Vorig jaar waren dat er iets meer dan 1600. Niet heel verrassend, want zakkenrollers zien weer volop kans nu de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten. "Als er geen mensen op straat zijn en er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, valt er weinig te zakkenrollen", meldt de politie. "Met het loslaten van de maatregelen neemt het aantal gevallen van zakkenrollerij weer toe."

'Gehaaider en geniepiger'

Deze trend ziet Jaime van Gastel ook. Hij is bekend van het YouTubekanaal Boevenspotter. Wel ziet hij een verschil met de dieven die vóór de coronacrisis actief waren. "Ze zijn gehaaider en geniepiger dan voor corona. Deze groep weet heel goed hoe ze mensen kunnen rollen." Toch is dat niet het enige dat opvalt, vertelt Van Gastel: "Als je ze als burger betrapt, kunnen ze agressief reageren. Dat is wel een verschil met twee jaar geleden. Ze kennen wat dat betreft geen angst."

Waar voorheen best veel vrouwen actief waren om te rollen, zijn dat tegenwoordig toch voornamelijk mannen, merkt Van Gastel: "Ik zie veel jonge gasten van 17 tot 30 jaar oud. Niet allemaal agressief natuurlijk, ze kunnen ook heel goed doen alsof ze niets gedaan hebben."

Met mooi weer op komst zullen ook zakkenrollers deze zomer proberen om hun slag te slaan. Bezoekers van het strand en de terrassen drukt Van Gastel op het hart om altijd alert te blijven. Daarnaast zijn er ook andere plekken waar mensen minder met de omgeving bezig zijn. "Bijvoorbeeld als ze een drukke trein in stappen. Op dat moment moet je je tas eigenlijk altijd in het zicht hebben."

Zakkenrollers op festivals

Ook op festivals merkt de Boevenspotter dat er gerold wordt, zeker bij zakkenrollers die zich goed weten te organiseren. "Zij kopen een kaartje en gaan dan op het terrein kijken bij wie ze kunnen toeslaan. Meestal zijn dit mensen die zichtbaar kostbare spullen bij zich hebben en onder invloed zijn van bijvoorbeeld drank of drugs." Juist omdat deze slachtoffers minder scherp zijn, kunnen zakkenrollers hen zonder moeite beroven. "Soms bedwelmen ze hun slachtoffers met bijvoorbeeld pepperspray. Als ze eenmaal bij een beoogd slachtoffer in de buurt zijn, gaan ze voor de portemonnee of de tas, maar ook wel voor kettingen. En dan is het in een minuut gebeurd."

Ook kostbare horloges worden vaker gerold dan voorheen. "Sommige mensen kunnen dat als de beste. Op de P.C. Hooftstraat krijgt iemand dan bijvoorbeeld een high five of een knuffel en dan hebben ze jouw horloge."

Tips

Om dat te kunnen voorkomen heeft Van Gastel een hele simpele tip: neem geen waardevolle spullen mee. "Pin contant geld en ga daarmee op stap, laat je mobieltje thuis of wees heel alert op je spullen." Als je toch het gevoel hebt dat je met een zakkenroller te maken hebt, neem dan afstand, zegt Van Gestel. "Iemand die je niet kent zal jou niet zomaar omhelzen. Houd daarom afstand van iemand die dat van plan is."