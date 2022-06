Ook biefstuk-bakermat Loetje gaat vegetarisch: "We zijn overtuigd van de kwaliteit"

"We verkopen er ongeveer vijftig per dag en natuurlijk is het een ander product dan onze gewone biefstuk, maar we zijn wel heel erg tevreden, met name ook over de reacties van onze klanten", zegt Loetje-directeur Erik Theeuwes in de keuken van de vestiging aan de Zuidas.



In 1977 was het Loetje Klinkhamer die in zijn biljart-café aan de Johannes Vermeerstraat ook biefstukken, badend in de jus, ging serveren. Het werd een begrip en intussen is het bedrijf alweer jaren geleden opgeslokt door een restaurantgroep en nadert de jaaromzet 225 miljoen euro.